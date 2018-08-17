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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan TL hamlesi

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), imzalanan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilen teminatların Türk Lirası’na çevrileceğini ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirleneceğini açıkladı.

17 Ağustos 2018 Cuma 22:59
Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan TL hamlesi

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, "Başkanlığımız tarafından, imzalanmış olan sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk Lirası'na çevrilmesi ve ilk defa imzalanacak sözleşmeler kapsamında verilecek olan teminatların Türk Lirası olarak belirlenmesi kararlaştırıldı" denildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 22:59
  1. Türk Lirası
  2. Savunma Sanayii Başkanlığı

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