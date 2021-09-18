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Teknoloji Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: Teslimatlar devam ediyor
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu: Teslimatlar devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), "Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi" (STA) kapsamında yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 18:33:00 - 2021-09-18 18:33:39

Savunma Sanayii İcra Komitesi’nin 2 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında alınan karar uyarınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ilave Silah Taşıyıcı Araçların tedarik edilmesi onaylanmıştı.

Bu doğrultuda, 19 Ağustos 2021 tarihinde, IDEF 2021’de, Savunma Sanayi Başkanlığı ve Savunma Bakanlığından temsilcilerin katılımları ile gerçekleştirilen törende, "Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi Kapsamında İlave Araçların Tedarikine Yönelik Sözleşme Değişikliği" de imzalanmış ve ilave siparişler verilmişti.

STA projesi kapsamında toplam 260 adet olarak üretilmekte olan amfibi özellikteki paletli ve tekerlekli araçlar, yüksek balistik ve mayın korumasının yanı sıra, zırhlı birliklerle ortak harekât icra edebilecek hareket kabiliyetine sahip.

STA Projesi

Modüler mekanik ve elektronik altyapıları ile ilerde doğabilecek ihtiyaçlara çabuk uyum sağlayacak şekilde geliştirilen ve tanksavar silah sistemi taşıyan araçlar, dünya ordularındaki benzerleri arasında zırh korumalı hafif yapısıyla farklı görevlerde de kullanılabilecek platformlar olarak tasarlandı.

Proje kapsamında prototip kalifikasyon süreci 18 Ekim 2019 tarihinde tamamlanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatlar 19 Ocak 2020 tarihinde başladı. Bugüne kadar toplam 200’den fazla KAPLAN STA ve PARS 4×4 STA aracının teslimatı tamamlandı. İlk fazının 2022 yılının Şubat ayında sona ermesi planlanan projede ilave araçların teslimatlarının 2023 yılı içerisinde başlaması öngörülmekte.

KAPLAN ve PARS STA araçları, Roketsan tarafından geliştirilen Orta Menzilli Tanksavar Füzesi (OMTAS) ile atış icra etme kabiliyetine sahipler.

SavunmaSanayiST.com

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