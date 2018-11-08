Savunma Sanayii Başkanlığı açıkladı! TSK'ya drone müjdesi

Savunma Sanayii Başkanlığı 499 tane drone almak için çalışmalara başladı. 22 şirket drone satmak için yarışıyor.

Defence News'un haberine göre yerli şirketler müsteşarlığa drone satabilmek için çalışmalara başladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan ismini vermeyen bir kaynak drone alımlarının kendileri için öncelikli konu olduğu söyledi.

22 şirketin dronelar için teklif verdiği ifade ediliyor.

Analist Özgür Ekşi Türkiye'de drone pazarının büyüyen bir pazar olduğunu anlatıyor.

"İyi ürünler ortaya çıkacak"

Türkiye uzun yıllar İsrail yapımı Heron marka droneları kullanıyordu. TUSAŞ ardından ilk yerli ve milli insansız hava aracı Anka'yı geliştirdi. Anka 30 bin feet'te uçabiliyor. 24 saat havada kalabiliyor ve 200 kilograma kadar yük taşıyabiliyordu.

Ardından Kale-Bayraktar konsorsiyumu Bayraktar TB-2 isimli silahlı ve silahsız modelleri ortaya çıkardı.

Bir savunma sanayii yetkilisi, “Özel sektörü drone geliştirmek için daha fazla AR-GE harcaması yapmaya teşvik ediyoruz. Şu an Pazar çok hareketli nitelik ve nicelik olarak daha iyi ürünler ortaya çıkacak” diye konuştu.