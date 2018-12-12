Savunma Sanayii Başkanı'ndanATAK müjdesi!

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Savunma Sanayii Zirvesi'nnde yaptığı konuşmada, "Pazartesi günü bir Uzak Doğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz." dedi.

Demir, "Hisar'ın yeni testleri başarıyla gerçekleştirildi, Bora füzemiz noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurdu." ifadelerine yer verdi.