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Gündem Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir'dan ABD'nin S-400 yaptırımına tepki
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir'dan ABD'nin S-400 yaptırımına tepki

ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım listesinin içinde bulunan Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, "Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:13:00 - 2020-12-14 22:40:34
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir'dan ABD'nin S-400 yaptırımına tepki

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, “Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir” dedi.

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Yaptırım listesinde ise Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit yer aldı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den açıklama

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı Demir, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayii hedefimizde kararlıyız. Şahsım veya kurumumuza yönelik yurt dışında alınan herhangi bir karar benim ve ekibimin duruşunu değiştirmeyecek; Türk savunma sanayiini hiçbir şekilde engelleyemeyecektir” dedi.

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. CAATSA yaptırımlarının arasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in bulunduğu açıklandı.

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