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Gündem Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir'den S-400 açıklaması
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir'den S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir, ABD'nin yaptırımlarından etkilenmediklerini belirterek, "İkinci S-400 sistemi ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 12:29:00 -
Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir'den S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir, "İkinci S-400 sistemi ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir, NTV ekibinden Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı.

Demir özetle şunları söyledi:

"- Yaptırımların çok büyük bir etkisini görmedik.

- Hakkımızı hukuki yönden arayacağız, süreci takip ediyoruz.

- Ortada bir haksızlık var, ABD bunu gidermeli. Yaptırım dilinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledik.

- (Altay Tankı projesinde son durum) Yerli bir motor için çalışmalarımız var. En kısa sürede motorla ilgili sorunu çözmek istiyoruz. Kendi güç paketimiz için çalışmalar devam ediyor.

- Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var.

- Farklı İHA'lar konusunda çalışmalar devam ediyor.

- İkinci S-400 sistemi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

- (Türkiye'nin uzay çalışmaları) Bizim bünyemizdeki şirketlerin tecrübeleri temel olacak."

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