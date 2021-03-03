Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir'den S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir, "İkinci S-400 sistemi ile ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof Dr. İsmail Demir, NTV ekibinden Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı.

Demir özetle şunları söyledi:

"- Yaptırımların çok büyük bir etkisini görmedik.

- Hakkımızı hukuki yönden arayacağız, süreci takip ediyoruz.

- Ortada bir haksızlık var, ABD bunu gidermeli. Yaptırım dilinin Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledik.

- (Altay Tankı projesinde son durum) Yerli bir motor için çalışmalarımız var. En kısa sürede motorla ilgili sorunu çözmek istiyoruz. Kendi güç paketimiz için çalışmalar devam ediyor.

- Gemilere iniş yapabilecek İHA konusunda çalışma var.

- Farklı İHA'lar konusunda çalışmalar devam ediyor.

- İkinci S-400 sistemi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

- (Türkiye'nin uzay çalışmaları) Bizim bünyemizdeki şirketlerin tecrübeleri temel olacak."