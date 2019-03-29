Savunma Sanayii Başkanı: "Malezya’da 10’u aşkın mutabakat zaptı, anlaşma ve iyi niyet mektupları imzalandı"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Malezya’daki LIMA Fuarı’nda 10’u aşkın mutabakat zaptı, anlaşma ve iyi niyet mektupları imzaladıklarını, "Bu çok önemli bir gelişme. Bu fuarda en göz doldurulan katılımı Türkiye yapmıştır" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (SSI) toplantısında açıklama yaptı. İsmail Demir, "Malezya’dan LIMA Fuarı’ndan geliyoruz. Bu fuar sırasında da 10’u aşkın mutabakat zaptı, anlaşma ve iyi niyet mektupları imzalandı. Bu çok önemli bir gelişme. Bu fuarda en göz doldurulan katılımı Türkiye yapmıştır" dedi.

"Malezya’da 10’u aşkım mutabakat zaptı, anlaşma ve iyi niyet mektupları imzalandı"

Yurtdışındaki fuarlar katılım konusunda bilgilendirme yapan İsmail Demir, ’’Milli katılım sağlanan fuarlar, ülkemizin katılım sağladı yegane fuarlar değil. Milli katından maksat, gerek başkanlığımızın gerek ihracatçılar birliğinin verdiği desteklerle şirketlerimizin katıldığı fuarlardır. Bunun yanında şirketlerimizin kendi inisiyatifleriyle katıldıkları bir dizi fuar ve etkinlik var. Biz de bu kapsamda Malezya’dan LIMA Fuarı’ndan geliyoruz. Bu fuar sırasında da 10’u aşkım mutabakat zaptı, anlaşma ve iyi niyet mektupları imzalandı. Bu çok önemli bir gelişme. Bu fuarda en göz doldurulan katılımı Türkiye yapmıştır. Bu katılım Malezya’daki devlet görevlileri ve temsilcileri tarafından çok dikkat ve taktirle izlendi. Bundan sonra inşallah bu anlaşmaların arkası takip edilerek bunların net ihracat rakamları dönüşmesi için gerekli adımlar atılacak’’ diye konuştu.

’’Ayrılan elemanlar konusu, ölçeğin dışında oldukça abartılmış bir konu’’

İşten ayrılan elemanlar konusunda açıklama yapan İsmail Demir, "Son 3 yılda 25 bin kişiden 500 kişini ayrılmış olması; bu rakamlara dünya ortalamasına bakıldığında abartılacak rakamlar olmadığını düşünüyoruz. Ancak bu şu anlama gelmiyor: Bizim bu konuyu ilgili hiçbir düşüncemiz yok, yetişmiş insanı daha da iyi yetiştirmek ve onları ülkemize daha çok bağlamak ve ilgili hiçbir düşüncemiz, projemiz yok ve umurumuzda değil düşüncesi çıkmasın. Çok geniş ölçüde hem hızlı büyüyen sektörde hızla eleman alımları devam ediyor. Çok sayıda genç arkadaşımız başkanlığımız dahil olmak üzere bir çok şirkette çalışanların yaş ortalaması giderek düşüyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi; çok hızlı olan alımlar. Onların hızla yetiştirilmesi amacıyla çok kaliteli yetiştirilmesi amacıyla hem şirketlerimizin içerisinde çeşitli eğitim ve akademik faaliyetler devam ediyor hem de bizim bünyemizde bu akademik faaliyetlerin koordine edilebileceği Savunma akademi konsepti çalışılıyor ve hayata geçiriliyor. Ayrılan elemanlar konusu, ölçeğin dışında oldukça abartılmış bir konu. Bu da konuyu ihmal ettiğimiz anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

"Dünya pazarı ve fuarlarında boy gösteren ve ürünlerini sergileyen bir ülke olarak dikkat çektiğimizi söyleyebilirim"

İsmail Demir, sözlerini şöyle tamamladı: "Savunma sanayii ihracatı konusu ve savunma sanayiisi genelinde sırf ticari bir konu değil. Bir savunma sanayi ürününün alımı ve satımı gibi konularının her zaman için politika ajandası ile ilişkilendirildiğini görebiliyoruz. Bu anlamda da hem ülkemizin yumuşak güç olarak çeşitli ülkelerinde ilişkileri, dosta kardeş olan ülkelereyakınlığımız, onlarla temaslar, özellikle savunma sanayii ve teknolojilerinde ortaya koyulan ürünler, ellerinden başarılar bu anlamda ihracatında dün açacak faktörlerdir. Artış rakamları sevindirici. Bu rakamlar, gerçekte önümüze hedef koyduğumuz rakamların çok altında. Ama bir kırılma noktası olacağını, bir eşiğin atlanılmasından sonra bu rakamların hızla artacağını bekliyoruz. Çünkü bugünlere kadar Türkiye, savunma sanayii ürünleri ihraç eden bir ülke olarak bilmiyordu. Savunma sanayii ihracatçıları arasında ülkemizi sıraladığımızda iyi bir yerde ya da ilk 3 ve 5 olmadığını biz demiyoruz. Tabii ki dünyada biliyor ama artık dünya pazarı ve fuarlarında boy gösteren ve ürünlerini sergileyen bir ülke olarak dikkat çektiğimizi, ürünlerinizin yakından takip edildiğini, özellikle hareket alanında kullanılan ve netice alınan ürünleri ilginin daha da arttığını söyleyebilirim. Bu açıdan ürünler bilindikçe çeşitli ülkelerde on yıllardır yer tutmuş, ürünlerini satmış onların bir anlamda kültürünü oluşturmuş şirketler ve ülkelerin önüne geçmeleri kolay bir şey olmadığı malumunuzdur. Biz de bu kolay olmayan işi başarmak üzere yorulmadan, bıkmadan, sabırla takip edeceğiz ve bu takibi sonunda da o eşiği aşacağız ve artış rakamları gördünüz yüzdeler üzerinde çok üstünde gerçekleşecek. Bunun olacağı günün çok yakında olacağına inanıyorum. İnşallah o günler geldiğinde bunlardan çok daha yüksek rakamı zikretmiş olacağız. Milyar dolarları konuşuyor olacağız".