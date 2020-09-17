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Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Başarıyla tamamlandı
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Başarıyla tamamlandı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçları için geliştirilen ZAHA'ya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Demir, "ZAHA'nın mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:05:00 -
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: Başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'na (ZAHA) ilişkin önemli bir paylaşımda bulundu.

Demir yaptığı paylaşımda "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

ZAHA’lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip. Bu test ile birlikte doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanacak.

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