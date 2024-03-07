  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok

Belediyenin fabrikası ile CHP propagandası! Sandığı gören Ekrem ekmek dağıtıyor

Ünlü ve güvenilir markaların kremlerinde kanserojen şoku!

Bölgede inanılmaz petrol ve doğalgaz yatakları var! Türkiye ile anlaşma kararı aldılar, imzalar atıldı

5 büyükşehir için büyük adım! Bakan Özhaseki açıkladı: 2,5 milyon TL, yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade!

Yerli savunma sanayimiz için sinsi plan devreye sokuldu! Yabancılar pusuda, ayrılanı hemen kapmaya başladı

Soygun var! Şirketin sermayesi 25 bin lira İBB'den aldığı ihale 57 milyon lira!

Ümit Özdağ canlı yayında çalışanı fırçaladı! "Bu ne biçim iş sen sussana!"

Terörist İsrail dalga geçmeye başladı! Ramazan öncesi skandal hareket

Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Mısır’a kaçan katilin sonu geldi
Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den öğrencilere istihdam müjdesi
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den öğrencilere istihdam müjdesi

Yeniakit Publisher
2024-03-07 18:08:00 -
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den öğrencilere istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, 'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalamayla mezun olan 3 öğrenciye sektörde istihdam garantisi verileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ortaklaşa başlatılan ve Savunma Sanayii Akademi koordinesinde organize edilen "Savunma Sanayii 101" ve "Savunma Sanayii 401" dersleri başladı.

Açılış dersini Prof. Dr. Haluk Görgün verdi. "Savunma Sanayii 101" dersi kapsamında; mühendislik fakültelerinin 1. ve 2. sınıf öğrencilerine savunma sanayii ekosisteminin tanıtılması, sektörel ilgi ve bilgi birikimlerinin artırılması ve kendi yeteneklerini keşfederek gelecek planlamalarında destek sağlanması hedefleniyor.

Savunma Sanayii 401 dersi kapsamında, mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine hem savunma sanayisinin tanıtılması hem de nitelikli insan kıymetinin sektöre kazandırılması amaçlanıyor.

"NİTELİKLİ İNSAN KIYMETİNİ SEKTÖRE KAZANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, "Savunma Sanayii 401" dersinden en üst ortalamayla mezun olan 3 öğrenciye sektörde istihdam garantisi sunacaklarını ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görgün, eğitim programları vesilesiyle gençlere savunma sanayisini tanıtmayı, bu alanda gençlerin bilgi birikimlerini artırmayı, geleceğin savunma sanayisi neferlerini yetiştirerek nitelikli insan kıymetini sektöre kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Prof. Dr. Haluk Görgün

Türkiye'de bugün binlerce mühendisin ve bilim insanının keşiflerini projeye, projelerini ise uygulamaya alacak bir zemine sahip olduğunu aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz derinlemesine uzmanlık yapısı, yetenek ve kabiliyetler Türkiye Yüzyılı vizyonu hedefimize emin adımlarla ilerlememizin en önemli teminatıdır. Yerli ve milli üretimi merkez alarak tam bağımsız savunma sanayii amacı uğruna çalışan ekosistemimizin ve geleceğimiz olan gençlerin ülkemizi savunma sanayisi alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getireceğinize inancımız tamdır. Elimizdeki bu güç, sıkı çalışma ve azim ülkemizi geleceğe taşıyacaktır."

Savunma sanayiinde büyük atılım! İşte yeni projeler
Savunma sanayiinde büyük atılım! İşte yeni projeler

Gündem

Savunma sanayiinde büyük atılım! İşte yeni projeler

Milli Muharip Uçak Kaan'ın 6 prototipi daha yapılacak! Türk Savunma sanayimiz için yeni müjde geldi
Milli Muharip Uçak Kaan'ın 6 prototipi daha yapılacak! Türk Savunma sanayimiz için yeni müjde geldi

Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan'ın 6 prototipi daha yapılacak! Türk Savunma sanayimiz için yeni müjde geldi

Türk savunma sanayisi Katar’a çıkarma yaptı! Birbirinden değerli yerli ve millî ürünler büyük beğeni topladı!
Türk savunma sanayisi Katar’a çıkarma yaptı! Birbirinden değerli yerli ve millî ürünler büyük beğeni topladı!

Teknoloji

Türk savunma sanayisi Katar’a çıkarma yaptı! Birbirinden değerli yerli ve millî ürünler büyük beğeni topladı!

Yerli savunma sanayimiz için sinsi plan devreye sokuldu! Yabancılar pusuda, ayrılanı hemen kapmaya başladı
Yerli savunma sanayimiz için sinsi plan devreye sokuldu! Yabancılar pusuda, ayrılanı hemen kapmaya başladı

Gündem

Yerli savunma sanayimiz için sinsi plan devreye sokuldu! Yabancılar pusuda, ayrılanı hemen kapmaya başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23