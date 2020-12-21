Savunma Sanayii Başkanı Demir'den yeni İHA müjdesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli savunma sistemleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Demir'in açıklamaları şöyle:

Milli Muharebe Uçağı (MMU) kendi rayında ilerliyor. TUSAŞ bu proje için yeni bir bina yaptı, çalışmaları sürüyor. 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya nasıl bir uçak olacağını göstereceğiz. Ardından bir dizi test ve sonrasında uçuşu olacak. Uçağın tasarımı konusunda İngiliz BAE'den mühendislik desteği almak üzere anlaştık ve bu faaliyet devam ediyor. Motor konusunda da Rolls Royce şirketinin Türkiye’de kurduğu bir JV kanalıyla motor tasarlayıp üretme teklifi oldu. Ancak bu teklifte fonlama, fikri mülkiyet ve üretim hakları gibi konuların detaylarında bazı anlaşmazlıklar oldu. Ama biz bir taraftan da yerli şirket olarak kurduğumuz TR Motor üzerinden tasarım çalışmalarını başlattık. TR Motor'un Rolls Royce ile işbirliği konusunda, biz çok makul şartlar ortaya koyduk, bizim dediğimiz şartlara gelirlerse işbirliği mümkün. Uçağın ilk test prototipleri dünyada mevcut iki motor üzerinden yapılacak. Bunlar planlanan milli tasarım yerli motora temel bazı özellikler açısından yakın motorlar olduğu için seçildi.

Yeni İHA'lar yakında geliyor

Bir laf vardır, eski uçak yoktur bakımsız uçak vardır. Uçaklarımızın modernizasyonlarını yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Mevcuttaki İHA'larımızın yanında çok daha büyük, daha fazla ve daha ağır mühimmat taşıyan, havadan havaya füze atan İHA'larımız yakında geliyor. Ayrıca MİUS dediğimiz insansız jet motorlu uçak projemiz olacak. Hürjet ve ileri modellerinin de daha erken hizmete girmesi mümkün. Ayrıca her zaman çok gerekli olması durumunda alternatiflerin olduğu da unutulmamalı.

Yaptırıma rağmen çalışmalar devam ediyor

Biz bu yaptırım kararına rağmen çalışmalarımıza kararlı şekilde devam ediyoruz. ABD'den bu karar çıktığında biz Ukrayna'dan dönüyorduk. Orada önemli anlaşmalar imzaladık. Akabinde daha bu hafta Belarus ve Endonezya ile bakanlar seviyesinde önemli anlaşmalar imzaladık. Bu karardan sonra trafiğimiz daha da arttı. Tunus'a İHA satışlarımız oldu. Almanya, Japonya ve Pakistan'dan heyetlerle görüşmelerimiz oldu. Savunma sanayii diplomasimiz hız kesmeden devam ediyor.