Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin (STM) ev sahipliğinde, gazetelerin savunma muhabirleriyle bir araya geldi. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz’in de bulunduğu toplantıda Demir, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bir taraftan konvansiyonel ürün ve teknolojiler ile ilgili açığı kapatmak üzere çalıştıklarını ifade eden Demir, “Diğer yandan çeşitli gizli ve açık ambargolar, engellemeler devam ediyor. Bu engellemeleri kendi avantajımıza kullanıp, yerli ürünlerle bu açığı doldurmayı fırsat olarak görüyoruz” dedi. Demir, “Bazen kısıtlamalara ‘iyi ki’ diyoruz. Çünkü bizim farkında olmadığımız detay üründeki bir engelleme, adım atmamıza neden oluyor. Örneğin; HİSAR-A’yı 6 ay önce kullanmaya başlayacaktık. Biraz gecikti. Çünkü bir sistemdeki parça-sensöre engel konuldu. Ne yaptık, biz o sensörü kendimiz yaptık” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılmasının ardından, ABD’de başlatılan hukuki/lobi girişimlerine değinen Demir, şöyle devam etti:

“İlk adımımız iç hukuk firmaları ile oldu. İkinci adımımız ise ABD firması ile. ABD firmasıyla çalışmamız, hareket tarzının ve yol haritasının netleştirilmesi için. Programa girmek ve uçaklar için Türkiye’nin ödediği bazı bedeller var. Bunlar ayrı ayrı konu. Üretimde sadece Türk firmalarının değil, ABD firmalarının da zararı oluştu. Onların da devrede olması bu süreci daha rahat yürütebilir. Mağdur tüm tarafların hakları toptan gündeme getirilmeli. Türkiye’nin çıkmasıyla, ABD’ye 500-600 milyon dolarlık ek yük gelecek, ürün başı maliyetler artacak. Türkiye sadece tek taraf olarak hakkını arayan değil, zarar gören tüm şirket ve ülkelerin de hakkının aranması gibi bir yolu izliyor. Bunlar ilk temaslar.”

"Türkiye, hiçbir zaman zafiyet göstermez”

Milli Muharip Uçak (MMU) projesinin kendi rayında gittiğini söyleyen Demir, “MMU hizmete alınana kadar, açığı alternatif bir uçakla kapatacak mısınız?” sorusunu “Çeşitli çalışmalar var. Bu konuda Türkiye, hiçbir zaman zafiyet göstermez” diye yanıtladı. Demir, Hürkuş’un ilk partisinin teslimatının hazırlandığını, 7-8 uçağın verileceğini söyledi. SSB’nin uzay çalışmalarının merkezinde olduğunu vurgulayan Demir, “Roket motorları konusunda Delta-V Şirketi’ni kurduk, hibrit roket yakıt motoru da belli aşamaya getirdik. Bir sonraki sonda atışımız hibrit ile olabilir” dedi.

S-400 ortak üretilecek mi?

S400’lerin ikinci sistem teslimatında görüşmelere ilişkin soru üzerine Demir, “Biz masaya iki sistem için oturduk. İkinci sistemde elde edeceğimiz kabiliyetler önemli. Ödemelerin takviminden, teknik işbirliğinin kilometre taşlarına dayandırılması, onun hayata geçme süreci gibi çok sayıda detayın bir kısmı netleştirildi, bir kısmı görüşülüyor. Ortak üretimde kimse altın tepsi içinde kendi kazandığı süreci, size vermez. Biz de bu sürece dahil olma oranımızla, kabiliyetlerimizi örtüştürüp sonuca varmak istiyoruz” dedi.

Milliyet