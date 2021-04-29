  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'a S-400 cevabı
Gündem

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'a S-400 cevabı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in 'Ankara’nın S-400 alımı ABD’nin güvenliğini tehdit ediyor' sözlerine Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 01:02:00 - 2021-04-29 01:38:24
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Blinken'a S-400 cevabı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TV 100 kanalındaki bir program sırasında ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rusya savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli" açıklamasına yönelik soruya cevap verdi.

Böyle bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Demir, "Biz defalarca bunu bize açıklayın, bizi ikna edin dedik. Endişeniz neyse ittifaklık ruhu içinde bir adım atarız dedik. Ben bir toplantıda Milli Güvenlik Danışmanı Bolton’a 'Teknik olarak bizi ikna etmeniz gerekiyor, bize bir açıklama borçlusunuz." dedim. Kendisi de 'Haklısınız size bir açıklama borçluyuz ve bu açıklamayı yapacağız.' dedi. O gün bugündür açıklamayı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Blinken'ın kendisine iletilen bilgiler doğrultusunda bunu inanarak söylüyor olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ama biz bu bilgileri ileten kişilerin ne kadar samimi olduklarıyla ilgili, hangi parametreleri bildikleriyle ilgili endişe sahibiyiz. Konuştuğumuz zaman biz gerekli tedbirleri alırız dedik ama bu konuda hiç diyalog olmadı. Umarım bundan sonra olur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olur?
Sağlık

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kim ne zaman aşı olur?

40 yaş üstüne ne zaman aşı sırası gelir? Koronavirüs salgının sona ermesi için toplumun büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Nüfusunun büyük..
Türkiye'den İncirlik Üssü açıklaması
Gündem

Türkiye'den İncirlik Üssü açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İncirlik Üssü'ne ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "İncirlik Üssü TSK'ya ait Hava Kuvvetleri üslerimizden bi..
RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi
Medya

RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, son günlerin tartışmalı dizisi olan Camdaki Kız ile ilgili Kanal D'ye yaptırım uyguladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay