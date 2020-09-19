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Teknoloji Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! Denizlerdeki gücümüze güç katacak hamle
Teknoloji

Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! Denizlerdeki gücümüze güç katacak hamle

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetlerin artmasını sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemleri'nin üretimi hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 13:42:00 -
Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! Denizlerdeki gücümüze güç katacak hamle

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından Türk Deniz Kuvvetleri'nin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetlerini artıracak olan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemleri’nin üretimi hakkında bilgi verdi.

Tehdit radar sinyallerinin yüksek doğrulukla tespit edilmesi ve bunların kimliklendirilmesi sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkılar sağlayan ARES serisi Radar Elektronik Destek Sistemlerinin üretiminin devam ettiğini belirten Demir, "Ülkemizin çevre denizlerindeki menfaatlerinin korunmasında önemli rol oynayan DzKK Uzun Ufuk Deniz Gözetleme Sistemi’ne de bir adet ARES serisi Radar ED sistemi entegre edilecek. Böylece Deniz Kuvvetlerimizin radar ve elektronik harpteki imkan ve kabiliyetleri artacak." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

sizofren savar

ODA BİRSEY Mİ.. EKREMDE 3 TANE HEYKEL DİKTİ..
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Yasemin

Silah sanayimiz en son teknoloji ile yapılıyor. Sonsuz şükürler olsun RABBİME binlerce şükürler olsun RABBİME binlerce binlerce. Hiç bilinmeyen bir silahımız da İman gücü.
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