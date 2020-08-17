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Aktüel

Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine 7 şirketimiz girdi"

"Defence News dergisinin dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesinde 4 yıl önce 2 şirketimiz yer alırken bugün sayının 7'ye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak"

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:10:05 -
Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine 7 şirketimiz girdi"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısının 7'ye yükseldiğini belirterek, "4 yıl önce listede 2 şirketimiz yer alırken bugün sayının 7'ye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak." ifadelerini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Defence News dergisince hazırlanan "Defense News Top 100" listesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, HAVELSAN, FNSS Savunma ve BMC'nin elde ettikleri cirolarla dünyanın en prestijli savunma sanayi listesinde ulaştıkları noktaya dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyüyor. Defence News dergisinin dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine 7 şirketimiz girdi. 4 yıl önce listede 2 şirketimiz yer alırken bugün bu sayının 7'ye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Listede yer alan şirketlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak."

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