Savunma Sanayii Başkanı Demir Altay tankı ile ilgili flaş açıklama!
Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Altay tankı görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz. İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.19 Ekim 2018 Cuma 11:31
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Altay tankı görüşmeleri bitti, yarın dahi imzalayabiliriz. İlk tankın üretimini sözleşme imzasından sonra 18 ay olarak düşünüyoruz." dedi.
Demir, F35 Projesi'nin ortakları arasında, siyasi zeminde oluşan tartışmaların bir etkisinin olmadığını da söyledi.
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