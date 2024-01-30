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Ekonomi Savunma Sanayi Devi ASELSAN'dan Milyonluk Anlaşma!
Ekonomi

Savunma Sanayi Devi ASELSAN'dan Milyonluk Anlaşma!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 14:21:00 -
Savunma Sanayi Devi ASELSAN'dan Milyonluk Anlaşma!

Türkiye'nin savunma sanayi devi Aselsan, Radar Sistemi geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik toplam bedeli 20 milyon Euro olan bir anlaşma imzaladı.

Türkiye'nin savunma sanayi devi Aselsan, Radar Sistemi geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik toplam bedeli 20 milyon Euro olan bir anlaşma imzaladı.

ASELSAN'dan (#ASELS) Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, yurt içi bir firma ile yeni nesil bir Radar Sistemi geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik toplam bedeli 20 milyon Euro olan bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

ASELSAN ile yurtiçi bir firma arasında yeni nesil bir Radar Sistemi geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik toplam bedeli 20.000.000 Euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır.

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