Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
Hİndistan İsrail'den 54 adet 1000 kilometre menzile sahip Harop yeni nesil İHA alımını onayladı.14 Şubat 2019 Perşembe 09:56
Hinditan Savunma Bakanlığının basına yaptığı açıklamada, " 54 adet Harop yeni nesil insansız saldırı aracı (kamikaze) alımı önerisi geçen hafta üst düzey bir toplantıda Savunma Bakanlığı tarafından onaylandı." denildi.
Harop, radar sistemlerini yok etmek için tasarlanmış olup yüksek patlayıcı özellikte savaş başlığı taşıyabilmekte. Bu sistemlerin en büyük özelliği, hedefini bulamama durumunda uçuşuna aynı bir İHA gibi devam ederek üssüne geri dönmesi olarak görülüyor. Harop ayrıca 1000 kilometre menzile sahip ve nükleer başlık taşıyabiliyor.
Hindistan hava kuvvetlerinde hali hazırda 110 civarında Harop bulunuyor. Bu alımla birlikte sayı 160 civarına çıkacak. Hava kuvvetleri bu saldırı uçaklarını Çin ve Pakistan sınırına konuşlandırmayı planlıyor.
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