  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Büyük Birlik lideri Destici'den hükümete flaş teklif! Açık açık duyurdu

Asgari ücretle ilgili flaş gelişme! 2024’ten itibaren uygulanacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırıya müdahale etmişti: Kutsal kitabım yakılırken sessiz kalamadım

İmamoğlu koltuk peşinde koşarken İstanbul bataklığa sürükleniyor! Bakımsız 1850 İETT aracı arızalandı

Meral Akşener'in ihracını istediği Ethem Baykal "atom bombası" gibi belgeleri açıkladı! En fazla İYİ Parti içerisinde FETÖ'cü var

Medya skandalı! Tetikçi Yılmaz Özdil işkence manşetinden dolayı özür dilemedi!

Saadetliler kimlerle yol yürüdüklerini gözden geçirsin! Eşcinsellik bir yana pedofiliye de başladılar!

Birbirine giren FETÖ'cüler sinirlenince öyle sırları paylaştı ki... "Gülen iade edilebilir"

CHP'lilere protesto şoku: Umduklarını bulamayınca parmak salladılar! Elini indir bana bağırma

Uzmanlar uyardı, korkunç açıklama: Devam ederse bu kez nüfusun 3'te 1'ini öldürebilir iddiası! Yol açıyor
Dünya Savunma Bakanlığı da bunu yaparsa! İngiltere’den fıkra gibi hata
Dünya

Savunma Bakanlığı da bunu yaparsa! İngiltere’den fıkra gibi hata

Yeniakit Publisher
2023-07-29 14:20:00 -
Savunma Bakanlığı da bunu yaparsa! İngiltere’den fıkra gibi hata

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkeye ait gizli bilgiler içeren e-postaların “yanlışlıkla” Rusya'nın müttefiki olan Mali’ye gönderildiğini duyurdu

ABD’nin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan da gizli belge açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, Bakanlık yetkililerinin “yanlışlıkla” ülkeye ait gizli bilgileri içeren e-postaları ABD ordusunun “.mil” alan adı ile biten e-posta yerine Mali’ye ait “.ml” alan adıyla biten e-postaya gönderdikleri belirtildi. Bakanlık, e-postaların güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise, 20’den az rutin e-postanın MAli'ye gönderildiği belirtildi.

İngltere'nin bu hatası öncesi geçen hafta ABD, milyonlarca askeri e-postanın yanlışlıkla Mali’ye gönderildiğini açıklamıştı.
Öte yandan, iki ülkeden de e-posta alan Mali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Afrika Zirvesi'nde ücretsiz tahıl sevkiyatı sözü verdiği 6 Afrika ülkesi arasında yer alıyor.

İngiltere'den göçmenlere 'yüzen' hapishane!
İngiltere'den göçmenlere 'yüzen' hapishane!

Dünya

İngiltere'den göçmenlere 'yüzen' hapishane!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıldızlı’dan kız okuluna karşı çıkanlara kapak! Madem laikliğe aykırı, ABD ve İngiltere’de niye var?
Yıldızlı’dan kız okuluna karşı çıkanlara kapak! Madem laikliğe aykırı, ABD ve İngiltere’de niye var?

Eğitim

Yıldızlı’dan kız okuluna karşı çıkanlara kapak! Madem laikliğe aykırı, ABD ve İngiltere’de niye var?

Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...
Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Spor

Erden Timur İngiltere'den eli boş gelmeyecek! Sürpriz iki isim...

Erden Timur İngiltere'ye uçtu! Bir yıldız daha geliyor
Erden Timur İngiltere'ye uçtu! Bir yıldız daha geliyor

Spor

Erden Timur İngiltere'ye uçtu! Bir yıldız daha geliyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23