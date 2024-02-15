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Gündem Savulun tüm dengeleri değiştirmeye geliyor! Sıfırlık Gültekin’den Ekrem ve Mansur kararı
Gündem

Savulun tüm dengeleri değiştirmeye geliyor! Sıfırlık Gültekin’den Ekrem ve Mansur kararı

Yeniakit Publisher
2024-02-15 13:04:00 -

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini söyledi.

Yerel seçim öncesi aday belirleme süreci sona eriyor.

Millet İttifakı'nın mayıs seçimlerinden sonra dağılmasıyla İstanbul'da hemen hemen muhalif tüm partiler aday çıkarttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çabalarına rağmen; İyi Parti, DEM Parti ve Saadet Grubu adaylarını açıkladı...

Bu süreçte kararını açıklamayan Demokrat Parti'den de duyuru geldi.

NOW TV'de İlker Karagöz'ün Çalar Saat programına katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ankara ve İstanbul'da aday çıkartmayacaklarını söyledi.
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"İmamoğlu ve Yavaş'ı destekleme kararı aldık"

Uysal, şöyle konuştu:

"Önemli açıklama yapmak için bir fırsat oldu. İstanbul ve Ankara, kademe kademe Türkiye'de muhalefetin bir demokratik muhalefet yapma zeminini inşa ettiği direnç noktaları.

O açıdan Demokrat Parti olarak İstanbul ve Ankara'da biz aday çıkartmamak İstanbul'da sayın İmamoğlu'nu Ankara'da sayın Yavaş'ı destekleme kararı aldık. Siyaseti sorumluluk duygusu içersinde yapıyoruz. Bugünden ibaret değil."

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Yorumlar

Vatandas

Hem sıfırlık deyim önemsiz gibi gösteriyorsunuz hemde manşetten haber yapıyorsunuz....

davut

sn gültekin sıfır uyu ile destek versin boş iş bunlar MURAT KURUM BAŞKAN OLACAKTIR.
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