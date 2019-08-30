0553 313 94 23

Savcılıktan "organları çalındı" denilen Rus turiste ilişkin açıklama

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, "17 yaşındaki Rus turist kızın hastanede öldürüldüğü ve organlarının çalındığı" haberlerine ilişkin, "Klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde cesedi babasına teslim edilmiştir.

30 Ağustos 2019 Cuma 18:45
Savcılıktan "organları çalındı" denilen Rus turiste ilişkin açıklama

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, "17 yaşındaki Rus turist kızın hastanede öldürüldüğü ve organlarının çalındığı" haberlerine ilişkin, "Klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde cesedi babasına teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır” açıklamasını yaptı.


Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir restoranda ailesiyle 13 Temmuz günü öğle saatlerinde yemek yedikten sonra midesinden rahatsızlanan Sofia Lanshakova, aynı mahalledeki bir kliniğe götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen 17 yaşındaki Sofia Lanshakova, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Genç kızın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bu süreçte genç kızın hastanede öldürülüp, organlarının çalındığına yönelik haberler gündeme geldi.



"Ceset babasına teslim edildi"


Konuya ilişkin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2019/11743 soruşturma sayılı dosya üzerinden ölü muayene ve otopsi işlemleri yapılarak Adli Tıp uzmanınca kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için müteveffanın Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir. Antalya Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinin 14 Temmuz 2019 tarih 559 otopsi numarası ile müteveffanın ölüm sebebinin yapılacak tetkikler ile belirlenebileceği belirtilerek toksikolojik ve histopatolojik inceleme için bazı organ parçaları alınmak suretiyle klasik otopsi işlemi yapılmış, akabinde ceset ölenin babası Vıacheslan Lanshakov’a teslim edilmiştir. Kesin ölüm sebebinin tespiti için cesetten alınan organları muhafaza eden Antalya Adli Tıp Kurumunun incelemeleri devam etmekte olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca da soruşturmaya devam olunmaktadır” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 18:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya’da kaçak elektronik sigara imalathanesi ele geçirildi
    1. Antalya’da kaçak elektronik sigara..
    2. Jandarma Özalp ilçesinde sahte 2 bin..
    3. Kastamonu'da "30 Ağustos Zafer Kupası..
    4. Ege Denizi’nde 4.4 büyüklüğünde deprem
    5. Ege Denizi'nde deprem
    6. Ege'de korkutan deprem! İzmir'de..
    7. Yemen'de "Birleşik Arap Emirlikleri"..
    8. ABD'den Tayvan ve Hong Kong merkezli..
    9. Çavuşoğlu-Soreide ortak basın..
    10. Erzurum'da 61,5 kilogram eroin ele..
    11. Katar'dan BAE ve Suudi Arabistan'a..
    12. Artistik Cimnastik Dünya Kupası başladı
    13. Ahlat’ta “Eğitim Kurumu Müdürleri..
    14. Savcılıktan "organları çalındı"..
    15. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    16. Şehit Kargın'ın ailesine şehadet..
    17. Çavuşoğlu-Soreide ortak basın toplantısı
    18. Ampute Milli Futbol Takımı'nın Düzce..
    19. Roma Teknik Direktörü'nden kura yorumu
    20. 20 bin TL’si çalındı, yeni evli iş..
    21. İsrail askerleri 4 Filistinliyi..
    22. İlker Başbuğ'dan Osmanlı'ya skandal..
    23. İzmir’deki yanan ormanlık alanda büyük..
    24. Yaşlılardan Atatürk büstü boyama..
    25. Transanatolia Rallisi Şanlıurfa’da..
    26. Marko Scepovic, Çaykur Rizespor'da
    27. Bahçeli: "Ülkü Ocakları aklın,..
    28. GRAFİKLİ - Avrupa kupalarındaki Türk..
    29. Antalya'da Rus turistin organlarının..
    30. "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak