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Savcılıktan Deniz Çakır soruşturmasıyla ilgili karar

Deniz Çakır'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından takipsizlik kararı verilirken, "mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçundan soruşturma sürüyor.

29 Ocak 2019 Salı 07:15
Savcılıktan Deniz Çakır soruşturmasıyla ilgili karar

Beşiktaş'taki bir kafede bulunan bazı kadın müşterilere hakaret ettiği iddiasıyla oyuncu Deniz Çakır hakkında başlatılan soruşturmada, savcılık, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından ek takipsizlik kararı verdi.

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadının, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığınca şüpheli Çakır hakkında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma savcılığı, kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Çakır hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından ek takipsizlik kararına hükmetti.

Takipsizlik kararında, dosya kapsamındaki deliller değerlendirildiğinde, her ne kadar müşteki vekilince "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulunulmuşsa da, şüpheli Çakır'ın cep telefonuyla müştekilerin fotoğrafını çekmediği ve görüntülerini almadığının bilirkişi raporuyla sabit olmakla "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunun işlenmediği kaydedildi.

Tanık beyanları ve dosya kapsamına göre, şüphelinin müştekilere hitaben söylediği iddia edilen "Arabistan değil burası; Sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin, İran'a gidin" şeklindeki sözlerin halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun unsurlarını oluşturmadığı belirtilen kararda, bu eylemin, "dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçunu oluşturabileceği, bu suçtan Çakır hakkındaki soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Olayın geçmişi

İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafede oturan, bir kısmı başörtülü 7 kadın, oyuncu Deniz Çakır'ın kendilerine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığınca suç duyurusu üzerine Deniz Çakır hakkında soruşturma başlatılmıştı. Deniz Çakır, avukatıyla birlikte 11 Ocak 2018'de soruşturma savcılığına ifade vererek hakkındaki suçlamaları reddetmişti. 

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 08:53
  1. İstanbul
  2. Deniz Çakır
  3. Anadolu Ajansı

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