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Gündem Savcılık mütalaayı açıkladı: Yumrukçunun davasında sicak gelişme!
Gündem

Savcılık mütalaayı açıkladı: Yumrukçunun davasında sicak gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 11:35:00 -
Savcılık mütalaayı açıkladı: Yumrukçunun davasında sicak gelişme!

İstanbul’da Filistin’de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul’da Filistin’de yaşananları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve elinde Kelime-i Tevhid bayrağı bulunan kişiye ‘sen tam bir Arap sevicisisin’ diyerek saldırdığı iddia edilen sanığın davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanığın 2 ayrı suçtan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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Yorumlar

Şevki

4 yıl yetmez direk asın bari bu ne biçim ceza ya adam öldüren hırsızlık yapan bu kadar ceza almıyor asıl ceza o bayrağı taşıyana vermeli

Siradan olmayan kaoscu organize siyonist ajan provokatorlere SIRADAN CEZA OLMAMALI

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