Türkiye prangalarını parçalıyor: Yerli dev GÜÇHAN, ABD'ye meydan okuyor
Türkiye prangalarını parçalıyor: Yerli dev GÜÇHAN, ABD’ye meydan okuyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Türkiye, savunma sanayiinde tam bağımsızlık yolunda tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. SAHA 2026 fuarında ilk kez görücüye çıkan 42.000 lbf sınıfındaki milli turbofan motoru GÜÇHAN, sadece Türkiye’de değil, dünya başkentlerinde de büyük yankı uyandırdı. ABD basını, GÜÇHAN’ın devreye girmesiyle Türkiye’nin havacılık liginde en tepeye yerleştiğini ve artık ABD’ye ihtiyaç duymayacağını yazdı.

Milli Savunma Bakanlığı Araştırma-Geliştirme Merkezi tarafından tamamen özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanan GÜÇHAN, Türkiye’yi beşinci nesil savaş uçağı motoru üretebilen sayılı ülkeler arasına taşıdı. ABD’li uzmanlar, GÜÇHAN’ın itiş gücü performansıyla F-35 ve F-22 gibi hayalet uçakların motorlarıyla aynı kategoride olduğunu itiraf etti.

Haberlerde yer alan teknik detaylar, yerli motorun gücünü gözler önüne seriyor:

  • İtiş gücü: 42.000 lbf ile F-35’in F135 motoruna kafa tutarken, F-22’nin motor performansını geride bırakıyor.
  • Stratejik mimari: Yüksek kütle akışlı çekirdek yapısı ve termal yönetim kabiliyetiyle beşinci nesil havacılık standartlarını karşılıyor.
  • Küresel rekabet: Türkiye bu hamleyle; ABD, Rusya ve Çin’in hakim olduğu stratejik motor sektöründe dördüncü büyük güç olma yolunda ilerliyor.

Jeopolitik baskı dönemi sona eriyor

GÜÇHAN motorunun başarısı, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda siyasi bir zafer olarak nitelendiriliyor. ABD basınında çıkan analizlerde, Ankara’nın ithal motorlara olan bağımlılığından kurtulmasının "operasyonel özerklik" anlamına geldiği vurgulandı. Artık yabancı tedarikçilerin uyguladığı ihracat lisans kısıtlamaları ve motor üzerinden kurulan jeopolitik baskılar, GÜÇHAN ile tarihe karışıyor.

Avrupa'nın sahip olmadığı teknolojiye Türkiye ulaştı

Dikkat çekici bir diğer ayrıntı ise Avrupa'nın durumu oldu. Gelişmiş havacılık sanayiine rağmen Avrupa, şu anda 40.000+ lbf sınıfında yerli bir savaş uçağı motoruna sahip değil. Türkiye; GÜÇHAN ile birlikte Rus Saturn AL-41F1 ve Çin WS-15 gibi devlerin bulunduğu "en güçlüler" klasmanına ismini altın harflerle yazdırdı.

YILDIRIMHAN ve GÜÇHAN gövde gösterisi yaptı

MSB kaynakları, SAHA 2026’da GÜÇHAN’ın yanı sıra uzun menzilli füze sistemi YILDIRIMHAN’ın da Türkiye’nin caydırıcı gücünü perçinlediğini belirtti. Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen bu teknolojiler, savunma sanayiinde "dışa bağımlılığa son, tam bağımsız Türkiye" hedefinin en somut nişanesi oldu.

yıldırım bahadır

motor işin kırılma noktasıdır: 1. malzeme tedarik zincirine saldırılabilir 2.ekib suikast olabilir, aman dikkat!
