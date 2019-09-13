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Savcılık, 80 yaşındaki kadını darp eden zanlı için tutuklama kararı çıkarttı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde 80 yaşında yalnız yaşayan kadının evine girerek cinsel istismarda bulunmaya çalışıp darp ederek kaçan zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.

13 Eylül 2019 Cuma 21:17
Savcılık, 80 yaşındaki kadını darp eden zanlı için tutuklama kararı çıkarttı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde 80 yaşında yalnız yaşayan kadının evine girerek cinsel istismarda bulunmaya çalışıp darp ederek kaçan zanlı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını duyurdu.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, ”Müşteki F.A.’nın, 08.09.2019 tarihinde yaşanan olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde, saat 01.00’da evine şüpheli bir şahsın girdiğini, uyuduğu esnada şüphelinin evin içerisinde olduğunu fark ettiğini, bunun üzerine aralarında boğuşma yaşandığını, bağırarak komşulardan yardım istediğini, şahsın korkarak evden kaçtığını beyan ettiği anlaşılmış olup, olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığınca Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına bilgi verilmiş ve adli tahkikata başlanmıştır. Müştekinin, 10.09.2019 tarihinde, olay günü jandarmaya bilgi verirken hem şokta olduğunu hem de jandarma ekipleri ve yakın akrabalarından çekindiği için olayın aslını anlatmadığını, aslında eve giren şüpheli şahsın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bağrışma ve boğuşma esnasında da kendisini darp ettiğini beyan ettiği anlaşılmıştır” denildi.



Açıklama, “Müştekinin beyanları doğrultusunda 1965 doğumlu İ.M. isimli şüpheli Cumhuriyet savcımızın talimatı ile gözaltına alınmış, şüpheli 11.09.2019 tarihinde mevcutlu olarak sevk edildiği Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli kontrol kararına itiraz edilmiştir. Başsavcılığımızın itirazı Adana 1. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edilerek, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmıştır. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 21:17
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