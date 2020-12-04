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Siyaset Savcı Sayan'dan 'suikast yalanı' açıklaması: Ekrem İmamoğlu suç işlemiştir!
Siyaset

Savcı Sayan'dan 'suikast yalanı' açıklaması: Ekrem İmamoğlu suç işlemiştir!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Odatv'nin ortaya attığı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'suikast' yalanıyla ilgili açıklamalarda bulunarak İmamoğlu'nun gizli kalması gereken belgeleri ifşa ettiği için suç işlediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 00:55:00 - 2020-12-04 00:57:32

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk ekranlarında Hande Fırat moderatörlüğünde gerçekleşen 'Gece Görüşü' programında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'suikast' iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Sayan, telefonla bağlanarak katıldığı televizyon programında Odatv tarafından ortaya atılan ve sol meydanın köpürtüp gündemi değiştirmek için büyük bir gayret gösterdiği 'İmamağlu'na suikast' iddiasıyla ilgili suç işlendiğini söyledi.

'İmamoğlu suç işlemiştir'

İmamoğlu'na gönderilen belgenin birçok siyasetçinin yanı sıra kendisine de gönderildiğini ancak belgenin gizli tutulması gerektiği vurgusunu yapan Sayan,  'Emniyetin verdiği bilgi sızdırılmamalı.' dedi.

Sayan; belgenin açığa çıkarılmasıyla devletin zaafa uğratıldığını söyleyerek İmamoğlu'nun suç işlediğini söyledi.

Sayan şu şekilde konuştu:

"Devleti zaafa uğratıyor. PKK'yı ve diğer terör örgütlerini neşelendiriyor. Sayın İmamoğlu suç işlemiştir. Bize tebliğ edilen belgede bu var. Gizli kalması gereken bilgiyi sızdırmak suçtur. Buna yargı karar verir. Türkiye'de boşu boşuna bir endişeye neden oldu. Belki de Türkiye düşmanları, Tükriye'yi karıştırmak isteyen bunu istiyordu. Suikast felan yok."

Sayan'ın bahsettiği o paylaşım:

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