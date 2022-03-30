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Siyaset Savcı Sayan’dan stokçulara tepki
Siyaset

Savcı Sayan’dan stokçulara tepki

Marketlerde; şeker ve sıvı yağ olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda yapılan denetimler Ağrı’da da hız kesmeden devam ederken, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, stokçuluğun vatan hainliği olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 14:14:00 -
Savcı Sayan’dan stokçulara tepki

YENİ AKİT  ANKARA

Marketlerde; şeker ve sıvı yağ olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda yapılan denetimler Ağrı’da da hız kesmeden devam ediyor.

Ağrı Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Başkanımız Savcı Sayan’ın talimatları doğrultusunda kent merkezi saha sorumluluğumuzda faaliyet gösteren market ve zincir marketlerde; şeker ve sıvı yağ olmak üzere fahiş fiyat, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda il genelinde denetlemelerimiz devam ediyor.” Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da resmi sosyal medya hesabından “Stokçuluk vatan hainliğidir.. NOKTA” paylaşımında bulundu.

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