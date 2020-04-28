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Savcı Sayan'dan olay açıklama: Donald Trump'a göndereceğiz

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yaşayan 371 kişiye maske göndereceklerini duyurdu.

2020-04-28 17:46:00 -
Savcı Sayan'dan olay açıklama: Donald Trump'a göndereceğiz

Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ABD Başkanı Donald Trump ile New York'ta yaşayan Hollywood isimlerininde aralarında bulunduğu 371 ünlü kişiye birer kutu maske ile mektup göndereceğini açıkladı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'nin birçok ülkeye maske ve tıbbi yardımda bulunarak önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

ABD'nin New York kentinde yaşayan oyuncu ve başka ünlü kişilerin milyonlarca liralık servetlerine rağmen maske sıkıntısı yaşadığını belirten Sayan, "ABD Başkanı Donald Trump, New York valisi ve belediye başkanı ile kentteki ünlülere İngilizce ve Türkçe mektupların içerisinde bulunduğu birer kutu maskeyi posta yoluyla göndereceğiz." diye konuştu.

Sayan, daha sonra Türkiye'nin salgından etkilenen ülkelere gönderdiği tıbbi yardım ile Türk milletinin yardımseverliğini kaleme aldığı mektubu, basın mensuplarıyla paylaştı.

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