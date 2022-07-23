Savcı Sayan'dan Mansur Yavaş'a Ankapark teklifi!

Yeni Akit/Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şehrin dört bir yanına astığı ilanlarda; "Ankapark'ı mahkeme bize vermiyor, park çürütülüyor" ilanları asmıştı. Ankapark belediye devredildikten sonra birdenbire ağız değiştiren Yavaş Ankapark'ı karalamaya başladı. Ankara'da hiçbir proje yapmayan Yavaş'ın bu işi de eline yüzüne bulaştıracağını savunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yardım elini bir kez daha uzatmaya hazır olduğunu duyurdu.

"Doğu'nun Disneyland'ı'

Ankapark'ın Mansur Yavaş tarafından çürütülmesine gönlü razı olmayan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Ankara Büyükşehir Ankapark'ı ne kendisi işletiyor, ne de başkasının işletmesine müsaade ediyor. Orada çürüyeceğine bırakın Ağrı’ya taşıyalım. Doğu Anadolu’da bölge çocuklarının dört dörtlük eğlenebileceği bir merkezleri olsun..

Doğunun Disneyland'ı olsun.."