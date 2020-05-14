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Gündem

Savcı Sayan'dan manidar çıkış: Hak savunmak dedin mi...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Van'da Vefa Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 18:30:00 -
Savcı Sayan'dan manidar çıkış: Hak savunmak dedin mi...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Van'da Vefa Destek Grubu'na terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Savcı Sayan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında PKK'ya tepki göstererek "Kürtlerin hakkını savunuyorum diyen taşeronlar Kürt kardeşlerimize yardım götüren Vefa destek grubuna ateş ettiler iki kardeşimiz şehit oldu. Allah rahmet eylesin... Hak savunmak dedin mi böyle olur...!" ifadelerini kullandı.

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