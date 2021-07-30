Savcı Sayan'dan Konya provakasyonu uyarısı! 'Başka Türkiye yok!'
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Konya'da yaşanan aile katliamından sonra başlayan Kürt vatandaşlarımızı kışkırtma çabalarına yönelik önemli uyarılarda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Konya'da Kürt kökenli oldukları öğrenilen aileden, 3'ü kadın 4'ü erkek 7 kişinin katledilmesinden sonra başlayan Türk-Kürt provokasyonuna yönelik önemli uyarılarda bulundu.
'Başka Türkiye yok'
"Yerel kaynaklardan ve orada oturan hemşehrilerimden aldığım bilgiye göre olay kesinlikle bir Kürt, Türk olayı değildir.." diyen Başkan Sayan, sosyal medyada başlatılan provakasyonun amacını şöyle anlattı:
"Bunu dillendirenler Türkiye’yi Suriye’ye çevirmek isteyen merkezlerin taşeronlarıdır. Sosyal medyada fonlanan trollerin oyununa gelmeyelim. Başka Türkiye yok."