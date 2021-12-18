Savcı Sayan'dan HDP'li vekile bomba teklif: Cumhurbaşkanı'na gideceğim...

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de katıldığı Arka Plan programında "Kürt sorunu" ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Sayan 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'ye mensup bir milletvekiline yaptığı teklifi açıkladı.

Savcı Sayan "Bakın ben geçen HDP milletvekiline söyledim. Dedim; 'Eğer vatanın birliğinden şüphen yoksa bayrağın birliğinden şüphen yoksa toprağın birliğinden şüphen yoksa milletin bütünlüğünden şüphen yoksa, bunların hepsini kabul ediyorsan Kürtlerle ilgili ne eksik varsa bana söyle. Ben yarın Cumhurbaşkanı'na gideceğim, Kürtlerin elde edemediği bütün haklar için mücadele edeceğim.' Söyleyin bana, söyleyen yok." dedi.

İşte Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın o açıklamaları:

Son günlerde dillerinde pelesenk ettikleri bir şey var. O da; 'Kürt sorunu Meclis'te çözülür'

Önce bir Kürt sorunu nedir? Onu tarif edelim. Bakın ben geçen HDP milletvekiline söyledim.

Dedim; 'Eğer vatanın birliğinden şüphen yoksa bayrağın birliğinden şüphen yoksa toprağın birliğinden şüphen yoksa milletin bütünlüğünden şüphen yoksa, bunların hepsini kabul ediyorsan Kürtlerle ilgili ne eksik varsa bana söyle. Ben yarın Cumhurbaşkanı'na gideceğim, Kürtlerin elde edemediği bütün haklar için mücadele edeceğim.' Söyleyin bana, söyleyen yok.

Meclis'e havale ediyorlar peki Meclis'e havale edilince 'Kürt sorunu Meclis'te çözülür' deyince neyi kastediyorlar.

Türkiye'nin egemenliğine dil uzatıyorlar. Çünkü hizmetse hükümetin işidir. Eğer köprü yapmak, yol yapmak, okul yapmak, fabrika kurmaksa... Bunlar Meclis'te tartışılmaz. Bunlar hükümetle tartışılır, yatırım programına aldırılır ve orada yaptırılır.

'Meclis'e götürelim' dediğiniz zaman Anayasal bir durum söz konusu olur.

Siz diyeceksiniz ki 'Ayrı bir vatandaşlık tanımı yapın, ayrı bir eğitim sistemini oluşturun, ayrı bir yönetim anlayışını sergileyin. Özerklik verin federasyon verin' Meclis'te bunlar konuşulur. Eğer siz bunları konuşacaksanız buyrun konuşun. Türkiye'yi de Suriye'ye çevirin, hepimiz birbirimize düşman olalım.

İstanbul'daki Kürtler ile Türkler birbirini boğazlasın.Doğu'daki Türkler, Kürtler, Araplar, Ezidiler, Süryaniler birbirini boğazlasın. Biz Suriye olalım birbirimizi yiyelim siz de bize silahlar gönderin. Petrol kazanınız kaynasın, kazanın altında Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler; yansın, bitsin, tükensin.

Sizler de o petrolden kazandığınız paralarla çocuklarını Havaii'ye gönderin, Dubai'ye gönderin, tatil yapın. Sonra da bize deyin ki 'Biz özgürleştirmek için mücadele ediyoruz'

Hem 'ırkçılığa karşıyım' diyorsun, hem 'bölgeye huzur gelsin' diyorsun hem 'bölgedeki insanlar kardeştir' diyorsun hem de 'HDP'ye oy vermeyen bütün Kürtler haindir' diyorsun.

Bu; manyaklık mı, bizimle alay etmek mi, yoksa dış güçlerin piyonluğunu yapmak mı?