Savcı Sayan'dan çok sert Deniz Baykal tepkisi! 'Bazı edepsizler...'

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için harekete geçen HKP'ye tepki gösterdi.

HKP yönetimi bugün TBMM'ye, CHP'li Baykal'ın vekilliğinin düşürülmesi için bir başvuru dilekçesi gönderdi. Dilekçeyi gönderdikten sonra PTT şubesi önünde parti adına açıklama yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Tacettin Çolak, "Meclise sadece milletvekili sıfatı almak için yemin etmeye gelen ve bunun dışında hiçbir faaliyete katılmayan Deniz Baykal gerek milletvekili maaşlarını, gerekse danışmanlık ve diğer milletvekili ayrıcalıklarını haksız yere almaktadır. Bu, aynı zamanda sebepsiz zenginleşmeye neden olmaktadır." demişti. HKP'nin bu girişimi sosyal medyada da destek gördü.

'Vicdan ve utanma! Sizde ikisi de yok'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Deniz Baykal için yapılan bu girişimi sert ifadelerle eleştirdi. "Bazı edepsizler Deniz Baykal meclise gelemediği için sayıp sövmüş." diye sözlerine başlayan Sayan, şöyle devam etti:

"Yıllarca ülkede bakanlık yapmış. Kıbrıs zaferinin bakanlarından biri. Allah’tan gelen bir hastalık ve sandalyeye bağlı bir yaşam. Bu haliyle raporlu, tedavi süreci devam ediyor. Vicdan ve utanma! Sizde ikisi de yok."