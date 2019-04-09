Savcı Sayan'dan CHP'li belediye başkanına kapak: Kur'an'ı öpmek yetmez! 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatı veren CHP'li Başkan Özcan'a ilk tepkiyi "Bolu’daki Suriye’lileri Ağrı’ya bekliyorum." diyerek Savcı Sayan gösterdi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip mazbatasını alarak göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını verdi. Bu açıklamalarından sonra tepki çeken CHP'li Başkan'a yanıt Savcı Sayan'dan geldi. "Kur'an'ı öpmek yetmez" Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından, "Bolu’daki Suriye’lileri Ağrı’ya bekliyorum. Biz ekmeğimizi bölüşürüz. Kur-an'ı öpmek yetmez içinde yazanlara da uymak gerekir..." ifadelerini kullandı.

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