Savcı Sayan’dan çarpıcı iddia: İmamoğlu’nun istifası istendi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Aldığımız bir duyuma göre de Kılıçdaroğlu İmamoğlu’ndan istifasını istedi” ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet cezası verildi.

Gelişme sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasını fırsat bilen Meral Akşener, İmamoğlu'nun yanına gitti. İkili, Saraçhane'de bir miting düzenleyerek, 2023 emelleri doğrultusunda İmamoğlu'nu parlattı.

Kılıçdaroğlu Almanya'dan döndü

Her fırsatta aday olacağı yönünde sinyaller veren Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun birlikte oynadığı adaylık tiyatrosunun ardından Almanya'dan apar topar Türkiye'ye döndü.

Ayağının tozuyla İmamoğlu'nun adaylığını veto eder nitelikte sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbulluya hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Partili Aytun Çıray, Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olmasının kendilerine yaradığını vurgulayarak, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'de olmaması bizim lehimize oldu. O süreç oylarımızı artırdı." diye konuştu.

"İmamoğlu'nun istifası istendi"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de canlı yayınlanan Satır Arası programında, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki 'adaylık' geriliminin büyük olduğunu açıkladı.

Sayan, "Görüştüğüm CHP'li isimler Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan istifasını istediğini söyledi" iddiasında bulundu.

"Haddini bil"

Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'ndan istifasını istediğini belirten Sayan konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün sabah, İstanbul'da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu çağırıp fırçaladı. "Haddini bil, ona göre adımını at İstanbul'da otur, belediye başkanlığını yap." dedi. Aldığımız bir duyuma göre, İmamoğlu'nun istifasını istemiş, "Sen ne yapıyorsun" demiş. Çağırdığı, konuştuğu ve fırça attığı kesin. CHP'lilerin bize söylediği istifasını istediği. Bu kadar samimiyetsizlik olur mu? CHP 3-5 kişiye söylettirdi, Kılıçdaroğlu'nu adaylıktan vazgeçiremiyorlar. Hemen başka bir kumpas kurdular. Kendi hikayelerini de Tayyip Erdoğan'ın hikayesine benzetmeye başladılar."