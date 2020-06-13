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Savcı Sayan'dan Ayasofya açıklaması: Koç grubuna verirlerdi...

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan CHP'nin Ayasofya ve Sultan Ahmet açıklamasına ilişkin olarak, "Halkımızın baskısı ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmazsa CHP’liler Ayasofya’yı müze yapacaktı . Belki de Koç grubuna verirlerdi.." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 00:12:00 -
Savcı Sayan'dan Ayasofya açıklaması: Koç grubuna verirlerdi...

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun Sultan Ahmet müze olsun açıklamasına Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da tepki gösterdi.

Sayan sosyal medya hesabından yaptığı açıkalmada, "Halkımızın baskısı ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmazsa CHP’liler Ayasofya’yı müze yapacaktı . Belki de Koç grubuna verirlerdi.. Onlarda Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş ayakkabılarını burada segilerlerdi.." dedi.

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