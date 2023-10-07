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Gündem Savcı Sayan'dan AK Parti açıklaması: Kızılcık şerbeti içtik
Gündem

Savcı Sayan'dan AK Parti açıklaması: Kızılcık şerbeti içtik

Yeniakit Publisher
2023-10-07 23:28:00 -
Savcı Sayan'dan AK Parti açıklaması: Kızılcık şerbeti içtik

AK Parti'nin bugün Ankara’da düzenlediği Genel Kurul Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi. Yeni yönetime ilişkin açıklamalarda bulunan Savcı Sayan, 'kızılcık şerbeti içtik' yorumunda bulundu.

Ağrı eski Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne dair açıklamalarda bulundu.

"Bugünkü parti kongremizde Mazlumların umudu,Ülkemizin umudu Sayın Cumhurbaşkanıma seve, seve ve onurla oy verdim.." diyerek devamında sitem etti.

İşte Sayan'ın o paylaşımı:

"Bazı isimlere sadece Cumhurbaşkanıma ve Partime yanlışım olmasın diye oy verdim. Yoksa asla oraya seçilmeyi hak etmiyorlar. Sadece kendi pozisyonları için çalışıyorlar..
İyi insan olabilirler ama asla iyi partili değiller.
Hata Mayıstaki seçimde Partimizin adaylarının aleyhine çalıştılar. İlçe başkanımıza az çalışın dediler. Bugün o şahıslara birliğimiz adına oy verdim Ama içim cız etti.. Partimizin birliği ve Cumhurbaşkanımıza olan sadakatimizden dolayı “kızılcık şerbeti içtik” demeye devam edeceğiz.."


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