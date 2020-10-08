  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savcı Sayan ‘sayın bakanım’ diyerek çağrı yaptı! ‘Ağrı mı Cudi mi ?’
Gündem

Savcı Sayan ‘sayın bakanım’ diyerek çağrı yaptı! ‘Ağrı mı Cudi mi ?’

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:02:00 - 2020-10-08 16:11:07
Savcı Sayan ‘sayın bakanım’ diyerek çağrı yaptı! ‘Ağrı mı Cudi mi ?’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı yemekhanesinde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Askerlere hitaben konuşan Soylu, "Geleceğimizi terör örgütüyle köşeye sıkıştırmak isteyenlere terörle mücadeleyle büyük bir cevap veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle 15 Temmuz sonrası ortaya konulan terörü kaynağında yok etme, kurutma stratejisi ve sürekli operasyonlar bize bugün sonuç aldırıyor. Kara, kapan, yıldırım operasyonları terör örgütüne nefes aldırmıyor’’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını belirterek "Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler.'' ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabında Bakan Soylu’ya seslendi.

Savcı Sayan, ‘Sayın Bakanım hazır Şırnak’ta iken Hz. Nuh’un gemisinin hangi dağda olduğuna hakemlik eder misiniz? Ağrı’mı Cudi’mi ?’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı
Dünya

Arap ülkesi Ermenistan'a desteğini böyle açıkladı

Filistin davasını satarak büyük bir ihanete imza atan Birleşik Arap Emirlikleri, Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalar devam ederken Ermenist..
Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı
Siyaset

Oğlu Çiller ve Erbakan’a karşı hareket etmişti… Ölen Yahudi iş adamının FETÖ’ye güzellemeleri ortaya çıktı

Yahudi iş adamı Jak Kamhi’nin Zaman gazetesinde yayınlanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında övücü sözleri tekrar gündeme geldi. İşadamın..
Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı
Medya

Fransa devlet kanalında Erdoğan skandalı

Fransa devlet kanalı France 24, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmada bir skandala imza atarak söylemediği sözleri..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay