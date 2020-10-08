Savcı Sayan ‘sayın bakanım’ diyerek çağrı yaptı! ‘Ağrı mı Cudi mi ?’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı yemekhanesinde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Askerlere hitaben konuşan Soylu, "Geleceğimizi terör örgütüyle köşeye sıkıştırmak isteyenlere terörle mücadeleyle büyük bir cevap veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle 15 Temmuz sonrası ortaya konulan terörü kaynağında yok etme, kurutma stratejisi ve sürekli operasyonlar bize bugün sonuç aldırıyor. Kara, kapan, yıldırım operasyonları terör örgütüne nefes aldırmıyor’’ dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını belirterek "Ya teslim olacaklar ya da etkisiz hale getirilecekler.'' ifadelerini kullandı.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medya hesabında Bakan Soylu’ya seslendi.

Savcı Sayan, ‘Sayın Bakanım hazır Şırnak’ta iken Hz. Nuh’un gemisinin hangi dağda olduğuna hakemlik eder misiniz? Ağrı’mı Cudi’mi ?’ dedi.