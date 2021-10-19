Savcı Sayan paylaştı! HDP'nin tükendiğini gösteren fotoğraf

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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mitinglerine az sayıda katılımın gerçekleştiği HDP'nin tükendiğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, doğu ve güneydoğu illerinde kan kaybetmeye devam ediyor. Örgüt tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP binası önünde nöbet tutan acılı ailelerin çağrısı sonucu teslim olan terörist sayısı artarken, HDP'ye karşı gösterilen tepki de sonuç vermeye başladı.

Kürtleri temsil ettiklerini iddia ederek Kürt çocukları ölüme terk eden HDP, mitinglerde beklediği ilgiyi göremiyor. Bununla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, mitinglerine az sayıda katılımın olduğu HDP'nin tükendiğini belirtti.

Savcı Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

HDP günler önce Türkiye’de iki ilde miting yapma kararı aldı. Ağrı ve Antalya..Bugün Ağrı mitingini yaptı. Doğu ve güneydoğu illeri ve Adana dahil bütün illeri Ağrı’ya taşıdı.. Bütün milletvekilleri ve eş başkanları katıldı. Sonuç 1500-2000 kişi Bugün HDP’nin tükendiğini gördük.