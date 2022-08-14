Savcı Sayan: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ay sonra..

Yeniakit.com.tr

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Millet İttifakı'ndan bir aday cumhurbaşkanlığını kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içinde seçime gider." diyen Başkan Sayan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Erken seçimden sonra sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içinde ben bu ülkenin Suriye'ye dönmemesini garanti edemem.