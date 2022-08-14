Savcı Sayan: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ay sonra..
CNN Türk canlı yayınında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet ittifakının kazanması durumunda Türkiye'nin 6 ay içinde yeniden erken seçime gideceğini söyledi.
Yeniakit.com.tr
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Millet İttifakı'ndan bir aday cumhurbaşkanlığını kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içinde seçime gider." diyen Başkan Sayan, şu değerlendirmeyi yaptı:
Erken seçimden sonra sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içinde ben bu ülkenin Suriye'ye dönmemesini garanti edemem.