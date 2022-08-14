  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Savcı Sayan: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ay sonra..
Siyaset

Savcı Sayan: Millet İttifakı kazanırsa 6-7 ay sonra..

CNN Türk canlı yayınında konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimini Millet ittifakının kazanması durumunda Türkiye'nin 6 ay içinde yeniden erken seçime gideceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 16:52:00 - 2022-08-14 18:01:40

 Yeniakit.com.tr 

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Millet İttifakı'ndan bir aday cumhurbaşkanlığını kazanırsa bu ülke en geç 6-7 ay içinde seçime gider." diyen Başkan Sayan, şu değerlendirmeyi yaptı:

Erken seçimden sonra sayın Erdoğan ve ekibi yüzde 65-70 ile geri döner. Fakat o 6-7 ay içinde ben bu ülkenin Suriye'ye dönmemesini garanti edemem.

24
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa

Doğru söze ne hacet

Salih Müslim

Çok güzel konuşmuş
TÜM YORUMLARA GİT ( 24 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23