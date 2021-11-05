Savcı Sayan isyan etti: Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek istiyorlar

A Haber'de Hikmet Öztürk'ün sunduğu Arka Plan programına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, HDP'nin gündeme getirdiği ve CHP'nin de desteklediği Kürt sorunun Mecliste çözülmesi konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dönemde vatansever yerli ve milli Kürtlere karşı nefret dili geliştirilmeye çalışıldığını ve HDP'nin Kürtlerin temsilcisi gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkati çeken Savcı Sayan son dönemde "Kürt sorunu Meclis'te çözülür" lafının dillere pelesenk edildiğine dikkat çekerek bir milletvekiline vatanın birliği, bayrağın birliği, toprağın birliğinden şüphesi yoksa bunların hepsini kabul ediyorsa, Kürtlerle ilgili ne eksik varsa sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıp söyleyeceğini anlattığını ancak bir cevap alamadığını söyledi.

"Türkiye'yi de Suriye'ye çevirin Hepimiz birbirimize düşman olalım"

Kürt sorununu Meclis'e havale etmeye çalıştıklarını söyleyen Savcı Sayan "Kürt sorunun Meclis'te çözülür" demekle Türkiye'nin egemenliğine dil uzatıyorlar. Eğer hizmet ise hükumetin işidir, köprü yol, okul yapmak, fabrika kurmaksa bunlar Meclis'te tartışılmaz. Bunlar hükumette tartışılır, yatırım programına alınır. Meclis'e götürdüğünüzde Anayasal bir dir durumdur ve ayrı vatandaşlık tanımı yapın, ayrı bir yönetim sistemini oluşturun, özerklik verin federasyon verin derler. Meclis'te bunlar konuşulur. Eğer bunları konuşacaksınız buyurun konuşun. Türkiye'yi de Suriye'ye çevirin Hepimiz birbirimize düşman olalım. İstanbul'daki Kürtlerle Türkler birbirlerini boğazlasın" dedi.

"Erdoğan'dan önce Kürtler karakollarda çırılçıplak soyulup karakollarda dövülmüşlerdir"

"Özellikle Kürt kardeşlerime seslenmek istiyorum" diyen Sayan sözlerini şöyle sürdürdü "Kürtler en rahat dönemini Sayın Erdoğan döneminde yaşamıştır. Erdoğan'dan önce Kürtler işkence görmüştür. Erdoğan'dan önce Kürtler karakollarda çırılçıplak soyulup karakollarda dövülmüşlerdir. Bunları yapanlar da sonradan öğreniyoruz ki devletin içine çöreklenen FETÖ'nün elemanları imiş ve Türkiye'nin başına sorun çıksın diye yapıyorlarmış."

Savcı Sayan daha sonra Oslo Görüşmeleri ile ilgili sürece değinirken Kürtler diye kitap yazanların Kürtlere nasıl zarar verdiklerini de çarpıcı örneklerle dile getirdi.