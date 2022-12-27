Savcı Sayan: İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam ediyor!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım zammını eleştiren Savcı Sayan, yönettiği Ağrı'daki toplu ulaşım fiyatını paylaştı. Başkan Sayan mesajında, "İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam ediyor." dedi.
Yeniakit.com.tr
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Aralık ayı olağanüstü toplantısında toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10’luk zam teklifi kabul edildi.
İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yeni zamlarla birlikte tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL’ye, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL’ye, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL’ye, minibüs indi bindi ücreti de 5,25 TL’den 7 TL’ye yükseldi.
Ağrı'daki fiyatları paylaştı!
CHP'li İBB'nin zam kararını Twitter hesabından eleştiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İstanbul’da her şey güzel olmaya devam ediyor. Ulaşıma %30 zam yapılmış." dedikten sonra, yönettiği Ağrı'daki toplu taşıma ücretlerini paylaştı:
Yetişkin: 1,5 TL
Hastabüs: 1 TL
Öğrenci: 0,25 TL