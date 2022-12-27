  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Siyaset Savcı Sayan: İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam ediyor!
Siyaset

Savcı Sayan: İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam ediyor!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım zammını eleştiren Savcı Sayan, yönettiği Ağrı'daki toplu ulaşım fiyatını paylaştı. Başkan Sayan mesajında, "İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 20:40:00 - 2022-12-27 20:45:56
Savcı Sayan: İstanbul'da her şey çok güzel olmaya devam ediyor!

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Aralık ayı olağanüstü toplantısında toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10’luk zam teklifi kabul edildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yeni zamlarla birlikte tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL’ye, öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL’ye, öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL’ye, minibüs indi bindi ücreti de 5,25 TL’den 7 TL’ye yükseldi.

Ağrı'daki fiyatları paylaştı!

CHP'li İBB'nin zam kararını Twitter hesabından eleştiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İstanbul’da her şey güzel olmaya devam ediyor. Ulaşıma %30 zam yapılmış." dedikten sonra, yönettiği Ağrı'daki toplu taşıma ücretlerini paylaştı:

Yetişkin: 1,5 TL

Hastabüs: 1 TL

Öğrenci: 0,25 TL

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tescilli doğru yorum

ak Parti'nin başlattığı ekmek fabrikasının açılışını yaptı tescilli yalancı kemal kılıçdaroğlu ile sonrası YOK, gazeteciler gece beklediler, çalışan YOK, gazetede bu olayın üstüne gittiler, tam anlamıyla çalışıyormu bundan haberim yok

Oyum, ak partiye

Otobüs sefer sayıları fazla içinde birkaç kişi ile gidiyor, ak Partili bir Belediyede, Bizim şehrimizde,
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23