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Gündem Savcı Sayan Ekrem İmamoğlu’na ders verdi! Al sana ‘ücretsiz’ danışmanlık Ekrem!
Gündem

Savcı Sayan Ekrem İmamoğlu’na ders verdi! Al sana ‘ücretsiz’ danışmanlık Ekrem!

Sosyal medya hesabından “ulaşıma zam yaptırmıyorsunuz” diyerek şikayette bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ders verdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 09:30:00 -
Savcı Sayan Ekrem İmamoğlu’na ders verdi! Al sana ‘ücretsiz’ danışmanlık Ekrem!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şikayeti üzerine flaş sözlerle cevap verdi. 

CHP’li Ekrem “neden zam yaptırmıyorsunuz?” şikayetinde bulundu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

“İETT’yi, metroyu, deniz ulaşımını, taksi, dolmuş ve otobüs esnafımızı batırmaya yönelik kararlara imza atanları kınıyorum. Bu noktadan sonra İstanbul’da toplu taşımada yaşanacak her türlü sorunun müsebbibi, vicdanını siyasete teslim etmiş malum UKOME üyeleri ve kurumlarıdır.”

AK Partili Sayan’dan CHP’li Ekrem’e okkalı cevap!

CHP’li İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak cevap veren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, şu sözlerle Ekrem’e ders verdi:

“Sayın Başkan seçimde dedin ki toplu ulaşım kâr elde edilecek yer değil.. Ağrı’da Tam 1,5TL/ 1 TL Öğrenci 25 kuruş Şimdi diyeceksiniz ki Nüfusumuz bir mi Doğru bütçemiz de bir değil Ama Akaryakıt,maaş,sigorta aynı Meslektaşıma yardım edeyim reklama para harcama ulaşımı sübvanse et”



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