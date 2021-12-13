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Siyaset Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı...
Siyaset

Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yönetemediğini söyleyen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtacaktı ve Sultangazi'deki bu kuyruklar da oluşmayacaktı" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 17:25:00 -

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programa konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ekmeğe gelen zam sonrasında Sultangazi'de oluşan Halk Ekmek kuyruğuna ilişkin "Sayın İmamoğlu İBB'yi yönetemiyor. Bunu açıkça söylesin. Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtacaktı ve Sultangazi'deki bu kuyruklar da oluşmayacaktı" dedi.

"Türkiye 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' veriyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, ülkemizi Suriye'ye çevirmek için özel bir formül uyguluyor. Fakat buna direneceğiz. Devletimizin, halkımızın yanında olacağız" diyen Sayan şu ifadeleri kullandı:

"Tefeciler halkımızın yıllardır kanını emiyor. Bunu yaparken vergi de kaçırıyorlar. FETÖ'nün, PKK'nın parasını çalıştırıyorlar. Aslında devlet görevini yapıyor. Kurtulmanın tek yolu mağdurun görevini yapıp korkmamasıdır. Bu belki 50-100 yıllık bir sorun. Bugün de belki en azını yaşıyoruz. Parasını malını gasp etmek için 20-30 yıl önce insanları dağa kaldırıyorlardı. Nedenine gelince; bazılarının işi bozuluyor, çeki de olabiliyor."

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