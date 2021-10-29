Savcı Sayan: CHP tabanı bugünü buruk kutlamalı!
29 Ekim Cumhuriyet bayramına ilişkin paylaşımda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, CHP'yi sert ifadelerle eleştirdi. Başkan Sayan, "Türkiye’nin sim kartını bloke etmeye çalışan yeni CHP’den ayrılın." çağrısı yaptı.
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Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "Cumhuriyet'in kurucusuyuz" söylemi ile siyasete devam eden CHP'yi sert ifadelerle eleştirdi.
"Bence CHP nin tabanı Cumhuriyet bayramını buruk kutlamalı, çünkü Cumhuriyet'i kuran partiyiz söylemleri bugünkü genel merkezleri tarafından boşa çıkarılmıştır." diyen Sayan, CHP-HDP ittifakına dikkat çekerek, "Genel merkezleri Cumhuriyet'i yıkmak isteyenlerle iş tutarak red-i miras yapmıştır. CHP’nin tabanı bunu unutmamalı." ifadelerini kullandı.
'Yeni CHP'den ayrılın, kapımız da açık'
CHP'lilere çağrıda bulunan Savcı Sayan, şöyle devam etti:
"Bu anlamlı günde CHP’li arkadaşlara açık çağrımdır. Yanlış PİN lerle CHP’nin sim kartını bloke eden,Türkiye’nin sim kartını bloke etmeye çalışan yeni CHP’den ayrılın.
Gelin hep birlikte Türkiye’nin Çatısı, PUK kodu sayın Erdoğan’a omuz verelim. Gönlümüz de, kapımız da açıktır."