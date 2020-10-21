Savcı Sayan: AK Parti Kürtlere nefes aldırdı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti ile Kürtlerin rahat bir nefes aldığını belirterek, "AK Parti'den önce Kürtlerin ne kadar büyük bir ıstırap ve işkence çektiklerini, 90'lı yıllarda burada nasıl olayların döndüğünü, AK Parti'nin gelmesi ile bu olayları, bu işkencenin nasıl son bulduğunu anlattım" dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek Ağrı Belediyesinin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Konukevi'nde yapılan toplantıda Başkan Sayan, yapımı tamamlanan ve proje aşamasındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AK Parti gelince Kürtlere işkence son buldu

AK Parti'den önce Kürtlerin ne kadar büyük bir ıstırap ve işkence çektiklerini hatırlatan Başkan Sayan, şunları kaydetti:

"Herkes diyor ki, AK Parti Kürtler ile arasına mesafe koydu. Şöyle oldu, böyle oldu. Bir sürü iftira, bir sürü karalama kampanyası yapılıyor. Ben onun öyle olmadığını, AK Parti'nin Kürtlere ne kadar nefes aldırdığını, rahat yaşattığını, AK Parti'den önce Kürtlerin ne kadar büyük bir ıstırap ve işkence çektiklerini, 90'lı yıllarda burada nasıl olayların döndüğünü, AK Parti'nin gelmesi ile bu olayları, bu işkencenin nasıl son bulduğunu, insanların nasıl işkence altında kaldığını anlattım. AK Parti'nin bütün özelliklerinin hepsini anlattım. Adam inanmış, yani HDP'ye, PKK'ya bazı şeylere inanmış. Oradaki gençleri de kazanmak için onlarla irtibata geçtik. Kendilerine yazık ettiklerini, bu konjonktürde bu çağda savaşarak, silahla bir yere varmayacaklarını anlattım. Dolayısıyla 40 yıldır ülkemizde terör olaylarını ne kadar büyük felaketlere yol açtığını, insanlarımızın ne kadar zor durumda kaldığını teröre harcanan parayla her Kürdün evin önüne bir fabrika yapılabileceğini onlara anlattım. Oradan birçok gencimizi alıp seçim çalışmamıza kattık ve seçimi kazandık. Bugün o gençler topluma kazandırılmış."

"Kimse doğuştan terörist değildir"

Yapılacak doğru çalışmalarla birlikte Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nin terörden tamamen arındırılabileceğini dile getiren Sayan, "Ben gerçekten bu politikanın bütün Doğu ve Güneydoğu'da uygulamasını istiyorum. Kimse doğuştan terörist değildir. Kimse doğuştan uyuşturucu müptelası değildir. Kimse doğuştan farklı bir ırktan olsa bile kötü bir ahlaka sahip değildir. Bunları gerçekten birbirimize anlatarak birbirimize hoşgörü göstererek kazanabiliriz, çözebiliriz. Ben hükümete de söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ediyorum. Biz bu terör belasından kurtulmak istiyorsak Doğu ve Güneydoğu'daki insanları kazanabiliriz. Ama diğer taraftan toplumun ortak değerlerine önem vererek onları birleştirerek bölgemizin terörden arındırılacağına inanıyorum. Onun için bütün gücümüzü onun için bütün gücümüzü enerjimizi merkezi hükümetten Ağrı için ne kopara biliriz? Ona harcamalıyız. Bakanlar nezdinde hangi yardımları gerçekleştirebiliriz? Bununla ilgili çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Ağrı milletinin size verdiği oyların hakkını verin"

Ağrı'da tefeciliğin kentin kalkınmasının önündeki önemli sorunlarından biri olduğu yönündeki söylemini yineleyen Sayan, HDP'li Ağrı milletvekillerinin ise aldıkları sorumluluklarını yerine getirmediklerini ifade ederek, HDP'li vekilleri şu sözlerle eleştirdi:

"HDP’nin 3 tane milletvekili var. Niye Ağrı için çalışmıyorlar? Kim engelliyor, ben mi engelliyorum? HDP milletvekilleri proje sundu da ben mi engel oldum? HDP milletvekilleri mecliste Ağrı için çalıştı da ben mi engel oldum? Köy yollarını yapmak istediler de ben mi engel oldum. Bu milletin oyunu aldınız niye aldınız amacınız ne? Hizmet mi ayrıştırmak mı, terör mü, milleti birbirine düşürme mi? Karar verin."