Savcı Okan Bato kimdir? Cumhuriyet Savcısı Okan Bato nereye atandı?
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), mazeret nedeniyle görev değişikliği talebinde bulunan hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Görev yeri değişen savcılar arasında Okan Bato da yer aldı. Peki Başsavcı Okan Bato kimdir? Cumhuriyet Savcısı Okan Bato nereye atandı?
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Bato, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Başsavcı Okan Bato, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ'nün TSK ayağına operasyon yapmak için mücadele veren öncü isimlerdendi.
Okan Bato hangi görevlerde bulundu?
Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'ya, mevcut görevinin yanı sıra Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu sorumluluğunun da verilmişti. Savcı Bato da, FETÖ'ye yönelik mücadelede önemli isimlerden birisi olmuştu.
HSK’nın yeni kararnamesinde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.
HSK yeni kararname hakim savcı yer değiştirme ve atama listesi
Kararnameyle ayrıca, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı illere yeni başsavcıvekili görevlendirmeleri yapıldı. Bunlardan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Ceyhun Ceylan Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Raif Bıkmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Kurt İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Bekir Şahiner İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcıvekili Kenan Doğan İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Başak Eryılmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine ve Hakimler Ve Savcılar Kurulu Kurul Başmüfettişi Hamit Çakmak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.