Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Savcı katili PKK'lı sınırda yakalandı!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalanan şüphelilerden, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde cumhuriyet savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında adı geçtiği belirtilen kişi tutuklandı.

01 Mayıs 2018 Salı 17:23
Savcı katili PKK'lı sınırda yakalandı!

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeyken yakalanan 2 PKK şüphelisinden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Üyüklütatar köyünde Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaya ve sırt çantalı kişileri durdurdu.
Yapılan incelemede, şüphelilerin Berivan G. (29) ve Fırat G (27) olduğu tespit edildi. Berivan G'nin üzerinde yabancı kimlik kartı bulundu.

BİR DÖNEM ÖĞRETMENLIK YAPMIŞ!

Araştırma sonucu, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında cumhuriyet savcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yaralı olarak ele geçirilen "Azad Çüngüş" kod adlı PKK'lı teröristin ifadesinden, Fırat G'nin işbirlikçisi olarak adının geçtiği belirlendi. Fırat G'nin Tunceli'nin Malazgirt ilçesine bağlı köyde bir dönem öğretmenlik yaptığı da öğrenildi.
Savcının talimatıyla Berivan G. ve Fırat G. çifti gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Fırat G. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Berivan G. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Terör örgütü PKK ile bağlantıları olduğu belirlenen Fırat G'nin, terör örgütü üyeliğinden Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu kaldığı ve çeşitli mahkemelerce yakalama kaydı bulunduğu tespit edildi.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 17:23
  1. Tunceli
  2. Edirne
  3. pkk
  4. edirne

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miroğlu: HDP dahil bir çok partinin baraj sorunu var
    1. Miroğlu: HDP dahil bir çok partinin..
    2. TFF 6 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk..
    3. Yüz binler Kızıl Meydan'da toplandı
    4. Savcı katili PKK'lı sınırda yakalandı!
    5. Fenerbahçe'den Brezilyalı atağı!
    6. Bomba iddia! Gül deney tavşanıydı asıl..
    7. Polislerin dikkati tehlikeli..
    8. Yılan sokan eşini hastaneye götürmek..
    9. İsrail'den flaş Rusya hamlesi: Putin'i..
    10. İstanbul'u fethedemeden dizi bitti!..
    11. Derbiye çıkmama kararı alan..
    12. Amerikalı askerler o ülkenin..
    13. Müslümanların tepkisi büyüyor.....
    14. Nijerya'da ilginç bağımlılık
    15. Büyük ihanet! 3 noktada aynı anda..
    16. Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday..
    17. İran tartışmasına o da dahil oldu!
    18. YSK'dan flaş imza açıklaması
    19. Dünya tarihine damga vuran 5 büyük..
    20. Tedavisi olmayan hastalıklar
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!