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Gündem Savcı Eyyüp Akbulut ne dedi? Savcı Eyyüp Akbulut nerede görev yapıyor?
Gündem

Savcı Eyyüp Akbulut ne dedi? Savcı Eyyüp Akbulut nerede görev yapıyor?

Savı Eyyüp Akbulut ne dedi? Savcı Eyyüp Akbulut görev yeri neresi? Savcı Eyyüp Akbulut kimdir, Savcı Eyyüp Akbulut nerede görev yapıyor? Sosyal medya üzerinden video yayınlayan savcı Eyyüp Akbulut sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Peki Savcı Eyyüp Akbulut nerede görev yapıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:59:00 - 2021-05-18 15:28:09
Savcı Eyyüp Akbulut ne dedi? Savcı Eyyüp Akbulut nerede görev yapıyor?

Youtube üzerinden sözde Esenlik Bildirisi yayınlanan savcı olduğu öğrenilen Eyyüp Akbulut aşı uygulamalarına ilişkin video yayınlandı. Akbulut, yayınladığı videoda şunları söyledi: "Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onay belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın ön gördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken, ortada soruşturma açılmasını gerektirir pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez."

Savcı Eyyüp Akbulut nerede görev yapıyor?

Eyyüp Akbulut’un Viranşehir'de görev yaptığı öğrenilirken, Akbulut'un Karacasu Cumhuriyet Savcısı olarak da görev yaptığı biliniyor. Eyyüp Akbulut’un HSK’nın 2019 Ağustos döneminde derece terfi yapan Cumhuriyet Başsavcı listesinde görev yeri Karacasu Cumhuriyet Savcısı,  terfi şekli (A) defterinde yükselmeye lâyık (İntibak) yapılmıştı.

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