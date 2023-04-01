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Siyaset Savcı Cihaner’in yoldaşlarından teröristlere “Kutup-ışık” güzellemesi
Siyaset

Savcı Cihaner’in yoldaşlarından teröristlere “Kutup-ışık” güzellemesi

Yeniakit Publisher
2023-04-01 10:55:00 -
Savcı Cihaner’in yoldaşlarından teröristlere "Kutup-ışık" güzellemesi

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Savcı Cihaner’in yoldaşlarından teröristlere “Kutup-ışık” güzellemesi" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, BirGün'ün Mahir Çayan haberini hatırlatarak, "Türkiye’yi karıştırmak için üç İngiliz’i öldüren, konuldukları cezaevinden toprağı kazarak kaçan, sonrasında Kızıldere’de kıstırıldıklarında askerle çatışmaya giren 10 terörist.. Teröristlere “ışık” deniyor. “Kutup yıldızı” deniyor." ifadesini kullandı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ben meslektaşımı yazayım..

Siz İyi Partili Ahad Andican’dan başlayın.. Bahadır Erdem’e kadar, hepsini anlayın..

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Ben CHP eski milletvekili diyeyim, siz HDP ile ittifaka tek eleştiri getirmediği halde, HÜDAPAR’ı hedef tahtasına koyanların riyakarlıklarına “Yeter be. Siz ne ahlaksız adamlarsınız” diyemeyen Saadetlileri, Deva’lıları, Gelecek partilileri anlayın..

Ben emekli savcı, CHP eski milletvekili İlhan Cihaner’i yazayım..

Siz, 50 bin insanın katili PKK ile iş tutan, PKK’lıları kahramanlaştıran, onlar için “hak arayan örgüt tanımı yapan HDP için önerilen bakanlıkları görmezden gelip, “biz bakanlık pazarlığı yapmıyoruz” diyen HÜDAPAR’a saldıranları anlayın..

İlhan Cihaner’in dünkü yazısının başlığı “Kafa kesecekler, seçim ve yargı”

Yazının başlığının kullanıldığı birinci sayfanın hemen üstünde, çok daha büyük bir fotoğraf eşliğinde şu başlık kullanılmış:

“On’lar ışık oldu”

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