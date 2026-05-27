Savaşta rezil oldular ekonomiye saldırıyorlar

Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Ticaret Odası üyeleriyle bir araya gelen Pezeşkiyan, özel sektörün güçlendirilmesinin ülkenin ekonomik gücünü ve ulusal direncini artıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Günümüz ana savaş alanı ekonomik savaştır. Askeri arenada hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomik direncini zedelemeye ve insanların geçim kaynaklarını bozmaya odaklanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

TAHRAN MÜCADELEYİ BIRAKMIYOR

İran'da enflasyon yüzde 54’e ulaşırken, riyal değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Ancak Tahran yine de dayanabileceğini savunuyor.

İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolü, dünyanın enerji tedarikini sıkıştırarak küresel ekonomide ağır bir baskı yaratırken; İslam Cumhuriyeti’nin kendi ekonomisindeki zorluklar, savaş karşısında dayanma gücünü ve Washington’un taleplerine karşı koyma kapasitesini de test ediyor.

İranlılar, gıda, ilaç ve diğer temel ürünlerde hızla artan fiyatlarla karşı karşıya kaldı. Aynı zamanda, kritik sektörlerde grevlerin yol açtığı hasar ve hükümetin aylar süren internet kesintisi nedeniyle ülkede kitlesel iş kayıpları ve işletme kapanmaları yaşandı.